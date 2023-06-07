Враг продолжает сосредотачивать усилия на востоке страны: за сутки произошло 21 боевое столкновение

Детали

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Ямполовки, Белогоровки, Северска, Звановки, Спирного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекам’янское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ подтвердили гибель украинского летчика Владислава Савельева.