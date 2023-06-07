Окупанти атакували Сумщину 17 разів: внаслідок обстрілів є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 153 вибухи. Внаслідок атак є руйнування, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, у Есманській громаді було зафіксовано мінометний обстріл, пролунало 2 вибухи.
По Зноб-Новгородській громаді також вівся мінометний обстріл - зафіксовано 12 вибухів, та артобстріл – 33 вибухи.
По Середино-Будській громаді було здійснено обстріл з міномету, пролунав 31 вибух. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.
Крім того, ворог скинув 5 мін на територію Шалигинської громади.
По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів – пролунало 29 вибухів, та артилерії – 5 вибухів.
У Великописарівській громаді був артобстріл – зафіксовано 11 вибухів.
По Миропільській громаді було здійснено мінометний обстріл – пролунало 6 вибухів.
Зазначається, що росіяни також скинули 7 мін на територію Хотінської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку,а також знищено 4 т пшениці.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.