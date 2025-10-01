Октоберфест снова открыли после сообщений об угрозе для посетителей

Фестиваль Октоберфест в Мюнхене снова открыт. Мэр города Дитер Райтер сообщил, что с 17:30 вход на Октоберфест снова разрешен. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Полиция только что проинформировала меня, что с ее точки зрения нет препятствий для продолжения праздника - отметил мэр.

Сегодня утром фестиваль пришлось экстренно закрыть после того, как полиция обнаружила письмо с угрозами. Тысячи гостей были отправлены домой, а территорию оцепили. На месте работали сотни правоохранителей и 25 специально натренированных собак.

Весь день продолжалась тщательная проверка павильонов и прилегающих зон. К вечеру специалисты подтвердили, что опасных предметов не обнаружено. Октоберфест продлится до 5 октября, и власти обещают, что меры безопасности на фестивале будут оставаться повышенными.

Напомним

Октоберфест в Мюнхене временно остановили из-за взрыва и пожара в жилом доме на севере города. Инцидент привел к гибели мужчины, который, вероятно, поджег и заминировал дом своих родителей.