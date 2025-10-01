Октоберфест знову відкрили після повідомлень про загрозу для відвідувачів

Фестиваль Октоберфест у Мюнхені знову відкритий. Мер міста Дітер Райтер повідомив, що з 17:30 вхід на Октоберфест знову дозволено. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Поліція щойно проінформувала мене, що з її точки зору немає перешкод для продовження свята - зазначив мер.

Сьогодні вранці фестиваль довелося екстрено закрити після того, як поліція виявила лист із погрозами. Тисячі гостей були відправлені додому, а територію оточили. На місці працювали сотні правоохоронців і 25 спеціально натренованих собак.

Увесь день тривала ретельна перевірка павільйонів і прилеглих зон. До вечора фахівці підтвердили, що небезпечних предметів не виявлено. Октоберфест триватиме до 5 жовтня, і влада обіцяє, що заходи безпеки на фестивалі залишатимуться підвищеними.

Октоберфест у Мюнхені тимчасово зупинили через вибух та пожежу в житловому будинку на півночі міста. Інцидент призвів до загибелі чоловіка, який, ймовірно, підпалив і замінував будинок своїх батьків.