Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Новое украинское правописание на сегодня еще находится на доработке и только в конце этого года обнародуют окончательный вариант нового правописания. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко, пишет УНН.

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"Институт украинского языка, понимая нынешнюю ситуацию, сейчас работает над устранением всех тех недостатков, которые есть в правописании. Готовим текст, который должен быть", - указал Гриценко.

По его словам, "правописание надо сократить, внебирать из него то, что касается самоочевидных вещей, которых не надо давать. На то есть орфографический словарь, который должен быть приложением к правописанию, где должны быть приведены сложные формы, где легко можно найти, отыскать, сослаться на тот источник".

"Согласно действующему законодательству, теперь тот вариант правописания, который мы доработаем, подадим комиссии по языковым стандартам. И тогда она принимает и пускает его в жизнь. Теперь не будут причастны ни Кабмин, ни Министерство образования, и уже не нужна шапка Национальная академия наук. Теперь такой путь и его надо реализовать", - отметил он.

На вопрос, когда будет завершено редактирование правописания, Гриценко отметил, что "вопрос очень дельный, вопрос актуальный и, я думаю, что здесь надо на некоторое время просто взять широкий скотч и заклеить рты". "Не дискутировать вокруг этого вопроса до тех пор, пока не будет готово украинское правописание. А он может быть, в лучшем случае, только до конца текущего года. Вариант, который будем обсуждать", - указал Гриценко.

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