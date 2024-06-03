Остаточний варіант нового правопису може бути оприлюднено наприкінці року - Інститут української мови
Київ • УНН
Остаточний варіант нового українського правопису може бути оприлюднено наприкінці цього року після доопрацювання.
Новий український правопис на сьогодні ще перебуває на доопрацюванні і лише наприкінці цього року оприлюднять остаточний варіант нового правопису. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко, пише УНН.
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"Інститут української мови, розуміючи нинішню ситуацію, зараз працює над усуненням усіх тих недоліків, які є у правописі. Готуємо текст, який має бути", - вказав Гриценко.
З його слів, "правопис треба скоротити, позабирати з нього те, що стосується самоочевидних речей, яких не треба давати. На те є орфографічний словник, який має бути додатком до правопису, де мають бути наведені складні форми, де легко можна віднайти, відшукати, послатися на те джерело".
"Згідно з чинним законодавством, тепер той варіант правопису, який ми доопрацюємо, подамо комісії з мовних стандартів. І тоді вона ухвалює і пускає його у життя. Тепер не будуть причетні ані Кабмін, ані Міністерство освіти, і вже не потрібна шапка Національна академія наук. Тепер такий шлях і його треба реалізувати", - зазначив він.
На запитання, коли буде завершено редагування правопису, Гриценко зауважив, що "питання дуже слушне, питання актуальне і, я думаю, що тут треба на деякий час просто взяти широкий скотч і заклеїти роти". "Не дискутувати навколо цього питання доти, доки не буде готовий український правопис. А він може бути, в кращому випадку, тільки до кінця поточного року. Варіант, який будемо обговорювати", - вказав Гриценко.
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