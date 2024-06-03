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Остаточний варіант нового правопису може бути оприлюднено наприкінці року - Інститут української мови

Остаточний варіант нового правопису може бути оприлюднено наприкінці року - Інститут української мови

Київ • УНН

 • 28229 перегляди

Остаточний варіант нового українського правопису може бути оприлюднено наприкінці цього року після доопрацювання.

Новий український правопис на сьогодні ще перебуває на доопрацюванні і лише наприкінці цього року оприлюднять остаточний варіант нового правопису. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко, пише УНН.

Деталі

"Інститут української мови, розуміючи нинішню ситуацію, зараз працює над усуненням усіх тих недоліків, які є у правописі. Готуємо текст, який має бути", - вказав Гриценко.

З його слів, "правопис треба скоротити, позабирати з нього те, що стосується самоочевидних речей, яких не треба давати. На те є орфографічний словник, який має бути додатком до правопису, де мають бути наведені складні форми, де легко можна віднайти, відшукати, послатися на те джерело".

"Згідно з чинним законодавством, тепер той варіант правопису, який ми доопрацюємо, подамо комісії з мовних стандартів. І тоді вона ухвалює і пускає його у життя. Тепер не будуть причетні ані Кабмін, ані Міністерство освіти, і вже не потрібна шапка Національна академія наук. Тепер такий шлях і його треба реалізувати", - зазначив він.

На запитання, коли буде завершено редагування правопису, Гриценко зауважив, що "питання дуже слушне, питання актуальне і, я думаю, що тут треба на деякий час просто взяти широкий скотч і заклеїти роти". "Не дискутувати навколо цього питання доти, доки не буде готовий український правопис. А він може бути, в кращому випадку, тільки до кінця поточного року. Варіант, який будемо обговорювати", - вказав Гриценко.

Україна розробить правопис кримськотатарської мови до жовтня24.02.24, 04:31 • 33623 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
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