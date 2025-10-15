$41.750.14
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика

Киев • УНН

 • 4736 просмотра

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 47 046 производств за нарушение правил воинского учета, из которых 14 454 уже завершены. Лидерами по количеству дел стали Киев и Сумская область, причем основная доля оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика

В Украине с начала 2025 года зафиксировано более 47 тысяч производств из-за нарушения правил воинского учета. Только за месяц территориальные центры комплектования (ТЦК) открывают в среднем около 4,5 тысячи дел, а рекордсменами по количеству наложенных штрафов стали Сумщина и Киев. Об этом говорится в статье Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По состоянию на начало октября 2025 года в Украине зарегистрировано 47 046 производств, из которых 14 454 уже завершены. Самым активным стал июль, когда было открыто 7 595 дел – на треть больше, чем в среднем за месяц.

Регионы-рекордсмены по количеству дел и штрафов

Около четверти всех июльских штрафов пришлись на столицу – 1 999 производств, или 26% от общего показателя.

В общей сложности 18 регионов Украины уже превысили отметку в тысячу открытых дел. Лидерами остаются:

Киев – 7 163 (15%); Сумская область – 4 251 (9%); Одесская область – 3 995 (9%); Днепропетровская область – 3 846 (8%); Харьковская область – 3 349 (7%).

На противоположном полюсе – регионы Запада и территории, приближенные к фронту. Во Львовской области – 626 случаев, в Ровенской – 464, Ивано-Франковской – 315, Херсонской – 137, а в Луганской – всего 11 производств.

Кого штрафуют чаще всего

Основная доля оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, на которых приходится 80% всех случаев.

Женщины составляют лишь 0,2% общего количества – 98 человек. С 31 июля, когда вступили в силу новые правила воинского учета для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, было открыто 26 производств по обновленным нормам.

Сумщина – антирекордсмен

Особой активностью отличается Сумской городской ТЦК. Здесь в течение года против двух мужчин открыли по девять производств – это самый высокий показатель в Украине. Еще один житель Сум получил восемь штрафов за нарушение воинского учета.

Степан Гафтко

Общество
ТЦК и СП
Львовская область
Ровненская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Луганская область
Днепропетровская область
Херсонская область
Украина
Киев