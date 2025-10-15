Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка
Київ • УНН
З початку 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких 14 454 вже завершені. Лідерами за кількістю справ стали Київ та Сумська область, причому основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років.
В Україні з початку 2025 року зафіксовано понад 47 тисяч проваджень через порушення правил військового обліку. Лише за місяць територіальні центри комплектування (ТЦК) відкривають у середньому близько 4,5 тисячі справ, а рекордсменами за кількістю накладених штрафів стали Сумщина та Київ. Про це йдеться у статті Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень, із яких 14 454 уже завершені. Найактивнішим став липень, коли було відкрито 7 595 справ – на третину більше, ніж у середньому за місяць.
Регіони-рекордсмени за кількістю справ та штрафів
Близько чверті всіх липневих штрафів припали на столицю – 1 999 проваджень, або 26% від загального показника.
Загалом 18 регіонів України уже перевищили позначку у тисячу відкритих справ. Лідерами залишаються:
Київ – 7 163 (15%); Сумська область – 4 251 (9%); Одеська область – 3 995 (9%); Дніпропетровська область – 3 846 (8%); Харківська область – 3 349 (7%).
На протилежному полюсі – регіони Заходу та території, наближені до фронту. У Львівській області – 626 випадків, у Рівненській – 464, Івано-Франківській – 315, Херсонській – 137, а в Луганській – лише 11 проваджень.
Кого штрафують найчастіше
Основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років, на яких припадає 80% усіх випадків.
Жінки становлять лише 0,2% загальної кількості – 98 осіб. З 31 липня, коли набули чинності нові правила військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень за оновленими нормами.
Сумщина – антирекордсмен
Особливою активністю вирізняється Сумський міський ТЦК. Тут протягом року проти двох чоловіків відкрили по дев’ять проваджень – це найвищий показник в Україні. Ще один мешканець Сум отримав вісім штрафів за порушення військового обліку.
