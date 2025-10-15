Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких 14 454 вже завершені. Лідерами за кількістю справ стали Київ та Сумська область, причому основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років.