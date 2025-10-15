Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка

$41.750.14
48.240.10
ukenru
09:25 • 1796 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 5556 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 5702 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 10875 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 13032 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 19503 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 20707 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13170 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14770 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 15733 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
76%
754мм
Популярнi новини
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися15 жовтня, 01:08 • 40160 перегляди
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15 жовтня, 01:39 • 59261 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей05:19 • 16552 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 35360 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 11432 перегляди
Публікації
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 11453 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 19503 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08 • 20707 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 35388 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 87851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джон Гілі
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 53895 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 33423 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 35361 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 43396 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 47318 перегляди
Актуальне
Серіали
Фільм
Eurofighter Typhoon
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка

Київ • УНН

 • 5722 перегляди

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких 14 454 вже завершені. Лідерами за кількістю справ стали Київ та Сумська область, причому основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років.

Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка

В Україні з початку 2025 року зафіксовано понад 47 тисяч проваджень через порушення правил військового обліку. Лише за місяць територіальні центри комплектування (ТЦК) відкривають у середньому близько 4,5 тисячі справ, а рекордсменами за кількістю накладених штрафів стали Сумщина та Київ. Про це йдеться у статті Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень, із яких 14 454 уже завершені. Найактивнішим став липень, коли було відкрито 7 595 справ – на третину більше, ніж у середньому за місяць.

Регіони-рекордсмени за кількістю справ та штрафів

Близько чверті всіх липневих штрафів припали на столицю – 1 999 проваджень, або 26% від загального показника.

Загалом 18 регіонів України уже перевищили позначку у тисячу відкритих справ. Лідерами залишаються:

Київ – 7 163 (15%); Сумська область – 4 251 (9%); Одеська область – 3 995 (9%); Дніпропетровська область – 3 846 (8%); Харківська область – 3 349 (7%).

На протилежному полюсі – регіони Заходу та території, наближені до фронту. У Львівській області – 626 випадків, у Рівненській – 464, Івано-Франківській – 315, Херсонській – 137, а в Луганській – лише 11 проваджень.

Кого штрафують найчастіше

Основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років, на яких припадає 80% усіх випадків.

Жінки становлять лише 0,2% загальної кількості – 98 осіб. З 31 липня, коли набули чинності нові правила військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень за оновленими нормами.

Сумщина – антирекордсмен

Особливою активністю вирізняється Сумський міський ТЦК. Тут протягом року проти двох чоловіків відкрили по дев’ять проваджень – це найвищий показник в Україні. Ще один мешканець Сум отримав вісім штрафів за порушення військового обліку.

У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити штрафи за 9 порушень: деталі та алгоритм04.09.25, 22:10 • 5571 перегляд

Степан Гафтко

Суспільство
ТЦК та СП
Львівська область
Рівненська область
Івано-Франківська область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Херсонська область
Україна
Київ