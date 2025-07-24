Оккупированную Луганщину снова охватили пожары

На оккупированной Луганщине снова вспыхнули пожары, кое-где перекинувшись на населенные пункты, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Алексей Харченко в Telegram, пишет УНН.

Оккупированную Луганщину вновь охватили пожары. Кое-где огонь успел перекинуться на населенные пункты - написал Харченко.

Детали

По его словам, жилые дома выгорели на Лутугинщине. Также есть возгорания в Золотом, Алмазной, Айдарской и Марковской громадах.

"У захватчиков, как обычно, не хватает сил и средств. Превентивные меры проводятся только на бумаге", - указал Харченко.

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