Окуповану Луганщину знову охопили пожежі
Київ • УНН
На окупованій Луганщині знову спалахнули пожежі, що поширилися на населені пункти. Загоряння зафіксовані в Лутугинщині, Золотому, Алмазній, Айдарській та Марківській громадах, де вигоріли житлові будинки.
На окупованій Луганщині знову спалахнули пожежі, подекуди перекинувшись на населені пункти, повідомив у четвер голова Луганської ОВА Олексій Харченко у Telegram, пише УНН.
Окуповану Луганщину знов охопили пожежі. Подекуди вогонь встигнув перекинутися на населені пункти
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З його слів, житлові будинки вигоріли на Лутугинщині. Також є загоряння в Золотому, Алмазній, Айдарській та Марківській громадах.
"У загарбників, як зазвичай, не вистачає сил і засобів. Превентивні заходи проводяться лише на папері", - вказав Харченко.
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