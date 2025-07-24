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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Окуповану Луганщину знову охопили пожежі

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

На окупованій Луганщині знову спалахнули пожежі, що поширилися на населені пункти. Загоряння зафіксовані в Лутугинщині, Золотому, Алмазній, Айдарській та Марківській громадах, де вигоріли житлові будинки.

Окуповану Луганщину знову охопили пожежі

На окупованій Луганщині знову спалахнули пожежі, подекуди перекинувшись на населені пункти, повідомив у четвер голова Луганської ОВА Олексій Харченко у Telegram, пише УНН.

Окуповану Луганщину знов охопили пожежі. Подекуди вогонь встигнув перекинутися на населені пункти

- написав Харченко.

Деталі

З його слів, житлові будинки вигоріли на Лутугинщині. Також є загоряння в Золотому, Алмазній, Айдарській та Марківській громадах.

"У загарбників, як зазвичай, не вистачає сил і засобів. Превентивні заходи проводяться лише на папері", - вказав Харченко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Луганська область
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