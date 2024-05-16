Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук

Временно оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно. россияне, не имея возможности выходить в море и патрулировать прибрежную акваторию, используют больше как раз воздушную составляющую. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас мы не можем никаких деталей объявить, потому что у меня в настоящее время верифицированной информации по этим кейсам нет", - сказал Плетенчук, комментируя ночную атаку на аэродром Бельбек.

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На вопрос, что может находиться на аэродроме Бельбек, кроме истребителей, Плетенчук ответил: "На аэродроме еще есть обычно противовоздушная система, та самая, которая "не имеет аналогов в мире", как правило, и, кроме того, эта структура всегда достаточно сложная, потому что состоит из многих элементов. Это, соответственно, могут быть как склады хранения, так и командные пункты, центры управления. В теории, это может быть что угодно, в принципе".

Также он прокомментировал количество авиации во временно оккупированном Крыму.

Даже в составе черноморского флота есть авиационные подразделения, и номенклатура этих средств достаточно широка, начиная от вертолетов различных моделей и заканчивая тактической авиацией... У них авиационный парк состоит из достаточно большого количества разнообразных моделей, и можно, на самом деле, только гадать, потому что там сейчас постоянно происходят передислокации, и постоянно меняется количественный и качественный состав, но насыщенный воздушной техникой Крым был довольно-таки плотно - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне, не имея возможности выходить в море и патрулировать водный район, прибрежную акваторию, используют больше как раз воздушную составляющую.

"В этом контексте кораблей в море нет, ракетоносителей тем более, но как раз за счет большого количества самолетов именно в воздухе они как раз пытаются компенсировать отсутствие этих элементов, а именно: патрулирование, ведение разведки и даже такие кейсы были, как применение тактической авиации в качестве патрульной или даже для ведения разведки", - сказал Плетенчук.

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