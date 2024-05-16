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Окупований Крим був насичений повітряною технікою доволі щільно - Плетенчук

Окупований Крим був насичений повітряною технікою доволі щільно - Плетенчук

Київ • УНН

 • 102099 перегляди

Тимчасово окупований Крим був щільно насичений авіацією, і росіяни, не маючи можливості патрулювати прибережні води кораблями, більше використовували повітряний компонент.

Тимчасово окупований Крим був насичений повітряною технікою доволі щільно. росіяни, не маючи можливості виходити в море й патрулювати прибережну акваторію, використовують більше якраз повітряну складову. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Наразі ми не можемо ніяких деталей оголосити, тому що в мене на даний час верифікованої інформації щодо цих кейсів немає", - сказав Плетенчук, коментуючи нічну атаку на аеродром Бельбек.

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На запитання, що може знаходитися на аеродромі Бельбек, окрім винищувачів, Плетенчук відповів: "На аеродромі ще є зазвичай протиповітряна система, та сама, яка "не має аналогів у світі", як правило, і, крім того, ця структура завжди досить складна, тому що складається з багатьох елементів. Це, відповідно, можуть бути як склади зберігання, так і командні пункти, центри управління. У теорії, це може бути що завгодно, у принципі".

Також він прокоментував кількість авіації в тимчасово окупованому Криму.

Навіть у складі чорноморського флоту є авіаційні підрозділи, і номенклатура цих засобів досить широка, починаючи від гелікоптерів різних моделей й закінчуючи тактичною авіацією… У них авіаційний парк складається з досить великої кількості різноманітних моделей, і можна, насправді, лише гадати, тому що там зараз постійно відбуваються передислокації, і постійно змінюється кількісний та якісний склад, але насичений повітряною технікою Крим був доволі-таки щільно

- розповів Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни, не маючи можливості виходити в море й патрулювати водний район, прибережну акваторію, використовують більше якраз повітряну складову.

"У цьому контексті кораблів в морі немає, ракетоносіїв тим більше, але якраз за рахунок великої кількості літаків саме в повітрі вони якраз намагаються компенсувати відсутність цих елементів, а саме: патрулювання, ведення розвідки й навіть такі кейси були, як застосування тактичної авіації в якості патрульної або навіть для ведення розвідки", - сказав Плетенчук.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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