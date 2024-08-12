Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

На временно оккупированных территориях создают молодежные отряды, которые должны отправиться на территорию курской области для помощи пострадавшему населению. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Еще одна пропагандистская акция кремля на временно оккупированных территориях Украины. Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам - говорится в сообщении.

По информации Центра, местный коллаборационист, руководитель региональной организации "молодая республика" сергей добровольский рассказывает, что только с временно захваченных частей Донецкой области в россию планируется отправить не менее сотни молодых людей. Отмечается, что выполнить план оккупантам пока не удалось.

Кроме того отмечается, что на временно оккупированных территориях оккупанты собирают небольшое количество людей на митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали "поддержку" населению курской области.

Напомним

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне формируют в школах специальные классы для подготовки "полицейских", проводя военную подготовку и "патриотическое воспитание" среди учеников.

росіянам на тимчасово окупованих територіях не вистачає колаборантів для запуску фейкових державних структур - Центр спротиву