Оккупанты запустили более 5500 дронов и совершили 152 штурма за сутки - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 152 боевых столкновения. Враг применил 5567 дронов-камикадзе и совершил 2708 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5567 дронов-камикадзе и совершил 2708 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов. Кроме этого, противник совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и Охримовка.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Дибровы и Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Резниковка.

На Краматорском направлении сегодня активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

Силы обороны с начала суток отбили 27 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое. Три боестолкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта и 22 – ранены; уничтожено три единицы автомобильного транспорта и пять единиц специальной техники, повреждено шесть единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 147 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 10 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Степное, Новогригорьевка, Красногорское и Злагода. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись районы населенных пунктов Алексеевка, Ивановка, Покровское и Александровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах Оленоконстантиновки, Зализничного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Заливное, Гуляйпольское и Долинка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

