Окупанти запустили понад 5500 дронів та здійснили 152 штурми за добу - Генштаб

Київ • УНН

Генштаб зафіксував 152 зіткнення, 51 авіаудар та тисячі обстрілів по всій лінії фронту. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Загалом від початку цієї доби відбулося 152 бойові зіткнення. Ворог застосував 5567 дронів-камікадзе та здійснив 2708 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5567 дронів-камікадзе та здійснив 2708 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів. Крім цього, противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців поблизу Діброви та Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку сьогодні активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.

Сили оборони з початку доби відбили 27 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле. Три боєзіткнення ще не завершено.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 44 окупанти та 22 – поранено; знищено три одиниці автомобільного транспорту та п’ять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 147 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 10 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали райони населених пунктів Олексіївка, Іванівка, Покровське та Олександрівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське та Долинка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

