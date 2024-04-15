Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

Из различных видов вооружения, включая артиллерию, танки, БпЛА и авиацию, российские захватчики совершили атаку по 104 населенным пунктам Украины. В частности российские военные обстреливали более 150 объектов инфраструктуры, передает УНН с ссылкой на Military Media Center.

Всего из различных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, стратегической и тактической авиации - были атакованы 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры. - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины, сообщается о погибших и раненых среди гражданских. Сейчас количество жертв уточняется, сообщает Минобороны Украины.

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