Оккупанты в Донецкой области маскируют военные перевозки под гражданские - партизаны
Киев • УНН
российские военные получили приказ перевозить боеприпасы гражданским транспортом в Донецкой области. Военным запрещено носить форму и приказано маскироваться под местных жителей.
Командование вооруженных сил россии приказало использовать гражданскую технику для перевозки боеприпасов в Донецкой области. российским военным запрещено носить форму для маскировки под местных. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", передает УНН.
Детали
Агент движения из числа военнослужащих вс рф в Донецкой области сообщил, что российское командование отдало приказ артиллерийским подразделениям использовать гражданский транспорт для военных целей. В рамках этого приказа запрещено использование военной формы и знаков отличия, чтобы маскироваться под местных жителей.
Как сообщается, боеприпасы предписано перевозить на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах, с ограничением до 10 снарядов на один транспорт.
Как напомнили партизаны, эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.
"Подобные методы не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины", - говорится в заявлении движения.
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