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Окупанти на Донеччині маскують військові перевезення під цивільні - партизани

Окупанти на Донеччині маскують військові перевезення під цивільні - партизани

Київ • УНН

 • 30409 перегляди

російські військові отримали наказ перевозити боєприпаси цивільним транспортом у Донецькій області. Військовим заборонено носити форму та наказано маскуватися під місцевих жителів.

Командування збройних сил росії наказало використовувати цивільну техніку для перевезення боєприпасів у Донецькій області. російським військовим заборонено носити форму для маскування під місцевих. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", передає УНН.

Деталі

Агент руху із числа військовослужбовців зс рф у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей. У рамках цього наказу заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів.

Як повідомляється, боєприпаси наказано перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах, з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.

Як нагадали партизани, ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та правил ведення війни, а також черговим злочином російських окупаційних військ.

"Подібні методи не тільки наражають на небезпеку цивільне населення, а й служать інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України", - йдеться у заяві руху.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donetskДонецьк

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