Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

В ТЦК пояснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, и не мог сдержать эмоции. Впрочем уверяют, что сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона.