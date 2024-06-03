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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 16:46  •  1343 просмотра

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российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова, нанеся ущерб зданию, сообщений о пострадавших пока нет.

Российские оккупанты целили по Новобаварскому району Харькова. Сработали силы ПВО. Предварительно - есть повреждения здания, которое не эксплуатируется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты в 18: 40 целили по Новобаварскому району Харькова. Сработали силы ПВО. Предварительно - есть повреждения здания, которое не эксплуатируется. На эту минуту - без пострадавших 

- написал Синегубов.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщал, что в Харькове в худшем случае кремль может повторить стратегию, которую он использовал против сирийского Алеппо в 2016 году - когда российские ВВС уничтожили электро - и водоснабжение и разбомбили больницы и школы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
siriyaСирия
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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