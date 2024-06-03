Окупанти цілили по Харкову, спрацювала ППО: попередньо, пошкоджена будівля
Київ • УНН
російські загарбники обстріляли Новобаварський район Харкова, завдавши шкоди будівлі, повідомлень про постраждалих поки немає.
Російські окупанти цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину - без постраждалих
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомляв, що у Харкові у найгіршому випадку кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти сирійського Алеппо у 2016 році - коли російські ВПС знищили електро- і водопостачання і розбомбили лікарні та школи.