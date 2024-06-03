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Окупанти цілили по Харкову, спрацювала ППО: попередньо, пошкоджена будівля

Київ • УНН

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російські загарбники обстріляли Новобаварський район Харкова, завдавши шкоди будівлі, повідомлень про постраждалих поки немає.

Російські окупанти цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину - без постраждалих 

- написав Синєгубов.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомляв, що у Харкові у найгіршому випадку кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти сирійського Алеппо у 2016 році - коли російські ВПС знищили електро- і водопостачання і розбомбили лікарні та школи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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