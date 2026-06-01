Оккупанты совершили уже более 60 атак на фронте, а кроме того бьют по приграничью - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток враг совершил 62 штурма, сосредоточив силы на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Сумщина оказалась под авиационными ударами.
С начала этих суток оккупационные войска 62 раза штурмовали позиции украинских защитников, российская артиллерия продолжает беспощадно бить по украинскому приграничью. Как сообщили в Генштабе, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.
Сегодня в Сумской области под вражеские авиационные удары попали районы населенных пунктов Вольная Слобода, Красный Пахарь, Коренек и Викторово
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 50 раз обстрелял наши позиции и мирные села, среди прочего восемь раз применив реактивные системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону возле Ветеринарного, Старицы и Прилипки. Один бой продолжается и в эти минуты.
На Купянском направлении оккупанты один раз шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки.
Активно действовал агрессор на Лиманском направлении, совершив четыре штурма недалеко от Копанок, Дробышево, Лимана и Ямполя.
На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение еще продолжается.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении российские подразделения провели семь атак, пытаясь продвигаться вблизи Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Кучерового Яра и Нового Шахового.
Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, где враг 25 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Орехового и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Два боевых столкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Вербовое.
На Гуляйпольском направлении отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное, Чаривное и в сторону Косовцево, Рождествянки, Цветкового. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении оккупанты предприняли две тщетные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.
На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
