Оккупанты совершили 167 атак на фронте: горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки вражеские войска провели 167 атак на разных направлениях фронта. Наибольшая активность наблюдалась на Кураховском направлении, где враг совершил 51 штурм.
С начала суток на фронте произошло 167 боестолкновений. Сегодня оккупанты были активными на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг провел 7 безуспешных атак в районах Волчанска и Гатища, еще 1 атака сейчас продолжается.
На Купянском направлении противник 13 раз штурмовал в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. На данный момент продолжается еще шесть боев.
На Лиманском направлении захватчики 16 раз атаковали возле Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Сейчас идет два боя.
На Северском направлении агрессор совершил 7 наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении ВСУ отбили одно боестолкновение возле Предтечино.
На Торецком направлении вражеские силы 8 раз атаковали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении агрессор 11 раз атаковал возле населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Вблизи Крутого Яра до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал неподалеку населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка, 9 боев - продолжаются.
На Времовском направлении захватчики совершили 14 наступлений неподалеку Трудового и Максимовки.
На Ореховском направлении ВСУ отбивали 4 атаки противника вблизи Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении Защитники отбили 3 атаки агрессора у Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий.
На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб2 ноября 2024, 14:51 • 17118 просмотров