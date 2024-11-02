Оккупанты совершили 167 атак на фронте: горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 105449 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 114249 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 116117 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 137104 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 150309 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 144183 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 141363 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 190273 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131906 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 215672 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго

Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго

12:10 • 56703 просмотра
Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

12:23 • 54779 просмотра
россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление

россия за год "национализировала" в оккупированном Крыму не менее 1200 объектов недвижимости - Сопротивление

14:13 • 35662 просмотра
Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER - СМИ

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER - СМИ

15:41 • 39476 просмотра
Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства - Минэкономики

Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства - Минэкономики

16:33 • 23722 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 110682 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 111877 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 190273 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 175600 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 215672 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 86692 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 120407 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 127176 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 107679 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 110790 просмотра
Актуальное
Оккупанты совершили 167 атак на фронте: горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

Оккупанты совершили 167 атак на фронте: горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21:12 • 3806 просмотра

Read in English

За сутки вражеские войска провели 167 атак на разных направлениях фронта. Наибольшая активность наблюдалась на Кураховском направлении, где враг совершил 51 штурм.

С начала суток на фронте произошло 167 боестолкновений. Сегодня оккупанты были активными на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг провел 7 безуспешных атак в районах Волчанска и Гатища, еще 1 атака сейчас продолжается.

На Купянском направлении противник 13 раз штурмовал в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. На данный момент продолжается еще шесть боев.

На Лиманском направлении захватчики 16 раз атаковали возле Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Сейчас идет два боя.

На Северском направлении агрессор совершил 7 наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ отбили одно боестолкновение возле Предтечино.

На Торецком направлении вражеские силы 8 раз атаковали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении агрессор 11 раз атаковал возле населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Вблизи Крутого Яра до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал неподалеку населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка, 9 боев - продолжаются.

На Времовском направлении захватчики совершили 14 наступлений неподалеку Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении ВСУ отбивали 4 атаки противника вблизи Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Защитники отбили 3 атаки агрессора у Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий.

На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб2 ноября 2024, 14:51 • 17118 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков