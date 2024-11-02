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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

14:51 • 4567 просмотра

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За сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 35 атак. Враг нанес авиаудары по Сумской и Харьковской областям, активно штурмует позиции ВСУ на разных направлениях.

российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 107 боевых столкновений.  Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00 02.11.2024, передает УНН.

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Погребки, Грабовское, Искрисковщина, Ободы, Волфино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки Сумской области, сбросив 5 авиабомб,

- говорится в сообщении.

Одна атака отбита, еще одна продолжается в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаудары по Слатино и Казачьей Лопани, применив семь КАБов

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять - продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по Песчаному.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки противника.

Продолжается одна атака на Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.

Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Предтечино на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять - продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили три атаки, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Самое горячее сегодня Кураховское направление - 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершены, еще 17 - продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Трудового и Максимовки. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Большой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАР.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наши защитники отбили две атаки в районе Нестерянки, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Лобковому и сбросил авиабомбы на Малую Токмачку, Юрьевку и Новопавловку.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Минобороны открыло первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена военных2 ноября 2024, 14:21 • 7177 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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