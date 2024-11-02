На фронте произошло 107 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 35 атак. Враг нанес авиаудары по Сумской и Харьковской областям, активно штурмует позиции ВСУ на разных направлениях.
российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 107 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00 02.11.2024, передает УНН.
От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Погребки, Грабовское, Искрисковщина, Ободы, Волфино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки Сумской области, сбросив 5 авиабомб,
Одна атака отбита, еще одна продолжается в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаудары по Слатино и Казачьей Лопани, применив семь КАБов
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять - продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по Песчаному.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки противника.
Продолжается одна атака на Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.
Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Предтечино на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять - продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили три атаки, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Самое горячее сегодня Кураховское направление - 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершены, еще 17 - продолжаются до сих пор.
На Времовском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Трудового и Максимовки. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Большой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАР.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наши защитники отбили две атаки в районе Нестерянки, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Лобковому и сбросил авиабомбы на Малую Токмачку, Юрьевку и Новопавловку.
На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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