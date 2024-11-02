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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 101312 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны открыло первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена военных

Минобороны открыло первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена военных

Киев  •  УНН

14:21 • 1295 просмотра

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Министерство обороны создало первое медицинское учреждение для реинтеграции освобожденных из плена военных. Центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения и предоставляет комплексную медицинскую, психологическую и документальную помощь.

В Украине первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, пишет УНН.

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям после возвращения из плена,

- написал Умеров в Facebook.

Он отметил, что соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Сейчас он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек,

- рассказал Умеров.

Минобороны по его словам, также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны.

Шмыгаль анонсировал запуск приложения "Ветеран+" в скором времени1 октября 2024, 11:55 • 12913 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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