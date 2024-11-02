Минобороны открыло первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена военных

В Украине первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, пишет УНН.



Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям после возвращения из плена,

Он отметил, что соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Сейчас он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек,