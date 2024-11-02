Минобороны открыло первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена военных
Киев • УНН
Министерство обороны создало первое медицинское учреждение для реинтеграции освобожденных из плена военных. Центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения и предоставляет комплексную медицинскую, психологическую и документальную помощь.
В Украине первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, пишет УНН.
Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям после возвращения из плена,
Он отметил, что соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.
Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Сейчас он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек,
Минобороны по его словам, также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны.
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