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Шмыгаль анонсировал запуск приложения "Ветеран+" в скором времени

Шмыгаль анонсировал запуск приложения "Ветеран+" в скором времени

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:55  •  1229 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о предстоящем запуске приложения "Ветеран+". Это часть новой ветеранской политики, которая включает цифровые сервисы, поддержку бизнеса и современные реабилитационные центры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре заработает приложение "Ветеран+". Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Еще один важный аспект - это искоренение бюрократической волокиты благодаря цифровизации. Уже заработали приложения "Армия+" и "Резерв+", а вскоре заработает "Ветеран+". Одновременно с этим реализуем новую ветеранскую политику. Это новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов, максимальное упрощение процедур. Это поддержка ветеранского бизнеса и создание условий для обучения новым профессиям с последующим трудоустройством. Это лечение и реабилитация. Ставка на современные реабилитационные центры, которые будут работать по лучшим мировым стандартам

- сказал Шмыгаль.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск приложения "Ветеран+" - сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль