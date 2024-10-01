Шмигаль анонсував запуск застосунку "Ветеран+" незабаром
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про майбутній запуск застосунку "Ветеран+". Це частина нової ветеранської політики, яка включає цифрові сервіси, підтримку бізнесу та сучасні реабілітаційні центри.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром запрацює застосунок "Ветеран+". Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає УНН.
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Ще один важливий аспект – це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки "Армія+" та "Резерв+", а незабаром запрацює "Ветеран+". Одночасно з цим реалізуємо нову ветеранську політику. Це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація. Ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск застосунку "Ветеран+" - сервіс для надання державних послуг ветеранам, який розробляється з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.