Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Армия рф снова обстреляла Харьков. Есть прилет по центральной части города, один человек пострадал, передает УНН.

"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки. Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию о российском ударе и сообщил об одной пострадавшей.

"Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова. По предварительным данным, один человек пострадал. Осмотр продолжается", - сообщил Синегубов.

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