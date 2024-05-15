Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова, є постраждалий
Київ • УНН
Російська армія знову обстріляла центр Харкова, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Армія рф знову обстріляла Харків. Є приліт по центральній частині міста, одна людина постраждала, передає УНН.
"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про російський удар та повідомив про одну постраждалу.
"Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала. Огляд триває", - повідомив Синєгубов.
Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський 15.05.24, 18:57 • 24336 переглядiв