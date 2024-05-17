Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

Сегодня оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (предположительно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

В течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (предположительно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всем южном направлении - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:

3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;

2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа на Херсонщине;

1 БпЛА неустановленного типа на Кировоградщине.

Напомним

По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.