Ворог атакував Одещину ракетами: пошкоджена цивільна інфраструктура, відомо про 5 постраждалих
Київ • УНН
За словами голови Одеської обласної державної адміністрації, росія завдала ракетного удару по Одеській області, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення і було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Сьогодні вдень рф атакувала Одещину ракетами. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це повідомляє очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці
Вибухи в Одесі: попередньо, відомо про трьох постраждалих17.05.24, 17:05 • 16500 переглядiв