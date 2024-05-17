Вибухи в Одесі: попередньо, відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
Три людини отримали поранення в результаті ворожого обстрілу в Одесі і були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги, повідомив мер міста.
В Одесі, попередньо, відомо про трьох постраждалих під час ворожої атаки. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога
Третій вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги17.05.24, 16:56 • 101544 перегляди