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Вибухи в Одесі: попередньо, відомо про трьох постраждалих

Київ • УНН

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Три людини отримали поранення в результаті ворожого обстрілу в Одесі і були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги, повідомив мер міста.

В Одесі, попередньо, відомо про трьох постраждалих під час ворожої атаки. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога 

- повідомив Труханов.

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