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Третій вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 101544 перегляди

В Одесі чули ще один вибух, вже третій за рахунком, про що повідомив мер міста Геннадій Труханов на тлі повітряної тривоги.

Ще один вибух пролунав в Одесі. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.

"Ще вибух!" - повідомив Труханов.

Відзначимо, що це вже третій вибух.

Додамо

У Повітряних силах раніше повідомили про рух ракети на Одещину.

В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи17.05.24, 16:42 • 101364 перегляди

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