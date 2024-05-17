Третій вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
В Одесі чули ще один вибух, вже третій за рахунком, про що повідомив мер міста Геннадій Труханов на тлі повітряної тривоги.
Ще один вибух пролунав в Одесі. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.
"Ще вибух!" - повідомив Труханов.
Відзначимо, що це вже третій вибух.
Додамо
У Повітряних силах раніше повідомили про рух ракети на Одещину.
В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи17.05.24, 16:42 • 101364 перегляди