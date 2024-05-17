Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

Еще один взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.

"Еще взрыв!" - сообщил Труханов.

Отметим, что это уже третий взрыв.

Добавим

В Воздушных силах ранее сообщили о движении ракеты в Одесскую область.

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы