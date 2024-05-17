Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  49246 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  52419 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  69320 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  108046 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132854 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124685 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118262 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  172159 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64843 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  166205 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

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Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

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Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  172159 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 08:19  •  166205 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  228162 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  247912 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  448983 просмотра

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе слышали еще один взрыв, уже третий по счету, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов на фоне воздушной тревоги.

Война •   •  12423 просмотра
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.

Киев •   •  12621 просмотра
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Два человека погибли и 13 получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ударов по Харькову.

Война •   •  12641 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе прогремели взрывы, что заставило мэра и областные власти призвать жителей города укрыться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Война •   •  13094 просмотра
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

россия усиливает вербовку и финансирование иностранных "журналистов, блогеров и молодежи" через свое агентство "россотрудничество" для освещения войны в Украине способом, соответствующим российским интересам, потратив на это более 230 миллионов рублей только за 4 месяца 2024 года.

Война •   •  13182 просмотра
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие в стране, ссылаясь на российскую агрессию и необходимость для НАТО адаптировать свои меры безопасности, хотя решение о присоединении Польши к программе ядерного обмена еще не принято.

Новости Мира •   •  11058 просмотра
Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше

Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт

ООО "Интерпайп Украина" поставило "Укрнафте" стальные трубы диаметром 177 мм, 80% из которых - дефектные.

Экономика •   •  10917 просмотра
Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Многие водители грузовиков отказываются от поездок за границу из-за страха и неопределенности на контрольно-пропускных пунктах и границах, некоторые из них оставляют загруженные грузовики и не возвращаются, что вынуждает компании временно приостанавливать деятельность в ожидании реакции правительства на влияние новых законов.

Война •   •  49246 просмотра
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Депутат рассказал, что даже военная промышленность посылает несправедливые сигналы о мобилизации работников: людей мобилизуют из важнейших оборонных предприятий, тогда как менее важные сектора освобождаются от мобилизации.

Общество •   •  10291 просмотра
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко

Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.

Война •   •  10718 просмотра
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола