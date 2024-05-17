В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления
Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше
Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсыЭксклюзив
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола
Популярные
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
В Одессе слышали еще один взрыв, уже третий по счету, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов на фоне воздушной тревоги.
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина
В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13
Два человека погибли и 13 получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ударов по Харькову.
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
В Одессе прогремели взрывы, что заставило мэра и областные власти призвать жителей города укрыться в укрытиях во время воздушной тревоги.
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления
россия усиливает вербовку и финансирование иностранных "журналистов, блогеров и молодежи" через свое агентство "россотрудничество" для освещения войны в Украине способом, соответствующим российским интересам, потратив на это более 230 миллионов рублей только за 4 месяца 2024 года.
Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше
Президент Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие в стране, ссылаясь на российскую агрессию и необходимость для НАТО адаптировать свои меры безопасности, хотя решение о присоединении Польши к программе ядерного обмена еще не принято.
Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт
ООО "Интерпайп Украина" поставило "Укрнафте" стальные трубы диаметром 177 мм, 80% из которых - дефектные.
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Многие водители грузовиков отказываются от поездок за границу из-за страха и неопределенности на контрольно-пропускных пунктах и границах, некоторые из них оставляют загруженные грузовики и не возвращаются, что вынуждает компании временно приостанавливать деятельность в ожидании реакции правительства на влияние новых законов.
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко
Депутат рассказал, что даже военная промышленность посылает несправедливые сигналы о мобилизации работников: людей мобилизуют из важнейших оборонных предприятий, тогда как менее важные сектора освобождаются от мобилизации.
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола
Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.