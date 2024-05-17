В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщил в пятницу мэр города Геннадий Труханов, пишет УНН.

В городе слышен взрыв! Второй взрыв! Оставайтесь в укрытиях! - написал Труханов в Telegram.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района снова всех быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. "Это важно!" - подчеркнул он.

Тем временем ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы, а потом еще ракету курсом на Одессу.

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе