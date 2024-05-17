ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 11:50  •  4254 просмотра

Read in English

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Днепра.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, пишет УНН.

Детали

"Ракета в направлении Днепра!" - говорится в сообщении.

В Днепропетровской и еще в ряде областей - воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области17 мая 2024, 09:07 • 10730 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  15615 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  103179 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  130313 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  123315 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  117918 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  163152 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64269 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  157609 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135594 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140173 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Новости по теме
Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

  •  4254 просмотра
Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

  •  4569 просмотра
Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

  •  5106 просмотра
У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

  •  4866 просмотра
На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

  •  7377 просмотра
Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

  •  7918 просмотра
Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

  •  6138 просмотра
"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

  •  6340 просмотра
Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

  •  5989 просмотра
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

  •  7203 просмотра

Популярные

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

  •  103606 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

  •  106542 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

  •  104008 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

  •  101711 просмотра
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

  •  121850 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  163152 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  157609 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  219995 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  239796 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  441049 просмотра

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Днепра.

Война •   •  4254 просмотра
Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Пограничники предотвратили незаконную переправку пятерых мужчин призывного возраста, которые скрывались в прицепе грузовика и пытались пересечь границу с Молдовой.

Общество •   •  4569 просмотра
Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы, которая признает мирный план Зеленского единственным вариантом, утверждая, что он не учитывает позицию России и что мирные переговоры требуют участия всех воюющих сторон.

Война •   •  5106 просмотра
Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал фейковую новость о том, что пару дней назад рф захватила Роботино.

Война •   •  4866 просмотра
У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

Международный автомобильный пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой в Одесской области начал работу после реконструкции, что позволило осуществлять совместный контроль с Молдовой и открыло путь к реализации инициативы "Зеленый коридор" для облегчения транзита в румынский порт Галац.

Экономика •   •  7377 просмотра
На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Президент Зеленский подписал законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинского учета и мобилизационного законодательства в Украине.

Война •   •  7918 просмотра
Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

ГБР задержало пограничника, который застрелил 39-летнего мужчину из Днепра при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.

Криминал и ЧП •   •  6138 просмотра
Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Румынские пограничники нашли тело неизвестного утопленника в реке Тиса, что стало уже 30-м трагическим случаем во время попыток пересечь границу.

Общество •   •  6340 просмотра
"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.

Война •   •  5989 просмотра
Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабинет Министров ввел ограничения на азартные игры в Интернете в Украине, включая ограничение рекламы с военной символикой, запрет на несколько аккаунтов для одного игрока, обязательные перерывы для игроков и разрешение игрокам устанавливать лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх.

Общество •   •  7203 просмотра
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь