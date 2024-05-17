Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабинет Министров ввел ограничения на азартные игры в Интернете в Украине, включая ограничение рекламы с военной символикой, запрет на несколько аккаунтов для одного игрока, обязательные перерывы для игроков и разрешение игрокам устанавливать лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх.