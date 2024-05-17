Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Многие крупные иностранные компании продолжают работать в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, предоставляя ресурсы, которые могут способствовать военным действиям. Поэтому в Международной рабочей группе по санкциям против россии предлагается рассматривать уплату налогов этими компаниями в россии как взяточничество, которое наказывается штрафами.