В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева

Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

В первом квартале 2024 года украинские банки получили чистую прибыль в размере 40,5 млрд грн после налогообложения, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на повышение ставки налога с 18% до 25%.