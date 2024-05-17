Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Дніпропетровщини
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про швидкісну ціль, що прямує до Дніпропетровської області, у зв'язку з чим у кількох східних областях було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль в напрямку Дніпропетровської області, пише УНН.
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"Швидкісна ціль в напрямку Дніпропетровщини!" - ідеться у повідомленні.
У низці областей на сході оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в напрямку Києва17.05.24, 10:31 • 54015 переглядiв