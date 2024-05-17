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В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи

В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 101364 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, що змусило мера та обласну владу закликати мешканців міста сховатися в укриттях під час повітряної тривоги.

В Одесі пролунали вибухи, повідомив у п'ятницю мер міста Геннадій Труханов, пише УНН.

В місті чутно вибух! Другий вибух! Лишайтеся в укриттях!

- написав Труханов у Telegram.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району знову всіх бути в укриттях до відбою повітряної тривоги". "Це важливо!" - наголосив він.

Тим часом ПС ЗСУ попередили про ракету в напрямку Одеси, а потім ще ракету курсом на Одесу.

Повітряні сили попередили Дніпро про ракетну загрозу17.05.24, 14:50 • 16757 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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