В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи, що змусило мера та обласну владу закликати мешканців міста сховатися в укриттях під час повітряної тривоги.
В Одесі пролунали вибухи, повідомив у п'ятницю мер міста Геннадій Труханов, пише УНН.
В місті чутно вибух! Другий вибух! Лишайтеся в укриттях!
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району знову всіх бути в укриттях до відбою повітряної тривоги". "Це важливо!" - наголосив він.
Тим часом ПС ЗСУ попередили про ракету в напрямку Одеси, а потім ще ракету курсом на Одесу.
Повітряні сили попередили Дніпро про ракетну загрозу17.05.24, 14:50 • 16757 переглядiв