Окупанти сьогодні атакували Одещину трьома балістичними та трьома керованими авіаційними ракетами - Повітряні сили
Київ • УНН
17 травня 2024 року російські війська атакували Одеську область трьома балістичними ракетами та трьома керованими ракетами, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Сьогодні окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому південному напрямку
За даними Повітряних сил, загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:
3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині.
Нагадаємо
За словами голови Одеської обласної державної адміністрації, росія завдала ракетного удару по Одеській області, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.