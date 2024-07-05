Армия рф обстреляла село Комар в Донецкой области. По меньшей мере один человек погиб и 20 - ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 20 ранены в результате обстрела Комара в Волновахском районе. Россияне сбросили на село 3 управляемые авиабомбы - убили 32-летнюю женщину. Повреждены 13 частных домов, 4 магазина, 2 многоэтажки, 2 объекта инфраструктуры и админздание - сообщил Филашкин.

Кроме того, по его словам, поступила информация о 2 погибших и 2 раненых в Селидово.

"Каждый город и село Донетчины всегда находится под угрозой вражеских обстрелов. Оставаться здесь опасно!" - резюмировал председатель ОГА.