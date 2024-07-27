россияне продолжают заводить в Запорожскую область сформированные новые подразделения, но на этой неделе количество подразделений несколько уменьшилось. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

В приоритете перемещения - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить вполне сформированные подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на уменьшение. Одновременно увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений. То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти "штурмовики" движутся на север области - сообщил Андрющенко.

Также он рассказал, что на неделе россияне вместо двух потерянных расчетов С-300 установили по меньшей мере одну новую систему С-300 в Мариупольском районе. Она была переброшена из Бердянского направления.

"Вывод. россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации. Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" на Запорожье второй раз проваливается и они вынуждены резервы Запорожья бросать в район Торецка и Часов Яр. Все это указывает на приближение официальной усиленной мобилизации на россии. Без этого они не вытягивают не просто дополнительные точки атакования, но могут начать испытывать определенную нехватку ресурса на оборону", - добавил Андрющенко.

Напомним

Ранее Андрющенко заявлял, что враг продолжает перебрасывать технику и личный состав в сторону Розовского района Запорожской области. Машины оккупантов откровенно свежие, а солдаты - в новой форме, что может свидетельствовать о новосформированных на территории России подразделениях из контрактников/мобилизованных.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявлял, что на Запорожском направлении оккупанты держат 90 тыс. военных, но это цифра относительная, которая не должна вводить кого-то в заблуждение, или ужасать, ведь направление большое. Это количество российских военнослужащих рассредоточено на значительной территории и, кроме участия в наступательных действиях, выполняет тыловые функции.

Также Лиховий заявлял, что нет признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, ВСУ готовы дать отпор в случае наступления.