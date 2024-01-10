Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов

Враг постепенно уничтожает Невское на Луганщине, разрушениям подверглись еще два домовладения. За последние две недели уже по меньшей мере 12 домов не подлежат восстановлению после вражеского обстрела. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Некоторые повреждения находим не сразу - в отдельные уголки села, где уже давно не осталось населения, можно добраться только при полной тишине со стороны врага, что случается крайне редко, - отметил Лысогор.

Детали

Почти ежедневно захватчики устраивают авиационные налеты на Серебрянский лес, где крепко держат оборону наши Защитники. Прошедшие сутки не стали исключением. Касается это и обстрелов Белогоровки.

Как отметили в ОВА, новенькие таксофоны, установленные по Лисичанску, не спасают жизни.

То ли их периодически отключат, то ли нежелание "скорой" работать круглосуточно. Поэтому мало добраться до аппарата за несколько километров от дома. Более трудная задача - дозвониться до врачей. Цифровизация по-русски не действует, - говорится в сообщении.

В так называемой "лнр" за два месяца до выборов широко анонсируют преимущества голосования на дому и поквартирного обхода и одновременно спешат списать бюджетные средства, объем которых может сократиться после завершения постановки с волеизъявлением, на избирательную инфраструктуру.

К примеру, начали обустраивать избирательные участки для лиц с инвалидностью, хотя к этим людям должны приехать поадресно.

Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА