Окупанти поступово знищують Невське на Луганщині: за два тижні 12 будинків

Ворог поступово знищує Невське на Луганщині, руйнації зазнали ще два домоволодіння. За останні два тижні вже щонайменше 12 будинків не підлягають відновленню після ворожого обстрілу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деякі пошкодження знаходимо не одразу – до окремих куточків села, де вже давно не залишилося населення, можна дістатися лише при повній тиші з боку ворога, що трапляється вкрай рідко,

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Майже щодня загарбники влаштовують авіаційні нальоти на Серебрянський ліс, де міцно тримають оборону наші Захисники. Минула доба не стала винятком. Стосується це й обстрілів Білогорівки.

Як зазначили в ОВА, новенькі таксофони, встановлені по Лисичанську, не рятують життя.

Чи то їх періодично відключать, чи то небажання "швидкої" працювати цілодобово. Тому замало дістатися до апарату за кілька кілометрів від будинку. Більш важке завдання – додзвонитися до лікарів. Цифровізація по-російськи не діє,