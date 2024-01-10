Окупанти поступово знищують Невське на Луганщині: за два тижні 12 будинків
Київ • УНН
Окупанти поступово руйнують селище Невське на Луганщині: за два тижні зруйновано 12 будинків, щодня повідомляють про повітряні нальоти та обстріли.
Ворог поступово знищує Невське на Луганщині, руйнації зазнали ще два домоволодіння. За останні два тижні вже щонайменше 12 будинків не підлягають відновленню після ворожого обстрілу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Деякі пошкодження знаходимо не одразу – до окремих куточків села, де вже давно не залишилося населення, можна дістатися лише при повній тиші з боку ворога, що трапляється вкрай рідко,
Деталі
Майже щодня загарбники влаштовують авіаційні нальоти на Серебрянський ліс, де міцно тримають оборону наші Захисники. Минула доба не стала винятком. Стосується це й обстрілів Білогорівки.
Як зазначили в ОВА, новенькі таксофони, встановлені по Лисичанську, не рятують життя.
Чи то їх періодично відключать, чи то небажання "швидкої" працювати цілодобово. Тому замало дістатися до апарату за кілька кілометрів від будинку. Більш важке завдання – додзвонитися до лікарів. Цифровізація по-російськи не діє,
У так званій лнр" за два місяці до виборів широко анонсують переваги голосування на дому та поквартирного обходу і водночас поспішають списати бюджетні кошти, обсяг яких може скоротитися після завершення постановки з волевиявленням, на виборчу інфраструктуру.
До прикладу, почали облаштувати виборчі дільниці для осіб з інвалідністю, хоча до цих людей мають приїхати поадресно.
Окупанти досі не знешкодити авіабомбу, яку "випадково" скинули на Рубіжне, людей не випускають з міста - Луганська ОВА 09.01.24, 13:48 • 53956 переглядiв