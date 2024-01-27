Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий

россияне постоянно меняют тактику наступления, продолжая попытки захватить Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ 110 ОМБР Сергей Волков в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне бросают все силы сейчас и средства для того, чтобы захватить наш укрепрайон в Авдеевке, которая по сути является крепостью для Донецкой области. Они не жалеют сил, прежде всего живой силы. При этом постоянно меняют тактику. Если в октябре они двигались колоннами, а мы с помощью беспилотных аппаратов уничтожали эти колонны. То сейчас они максимально применяют для продвижения тактику малых пехотных групп. За ними трудно охотиться, но они, тем не менее, теряют большое количество личного состава - рассказал Сергей Волков.

Он отметил, что оккупанты постоянно меняют способы продвинуться. Наступление продолжается с трех сторон, оккупанты пытаются или окружить, или выдавить украинских защитников.

Им это не удается. Ситуация довольно критическая, но мы держим оборону - подчеркнул военнослужащий.

Напомним

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой. В городе все еще нет российских войск, хотя они активно накапливают резервы поблизости.