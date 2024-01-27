Окупанти під Авдіївкою постійно змінюють тактику наступу, оборона міста тримається – військовослужбовець
Київ • УНН
росіяни постійно змінюють тактику у своїз спробах захопити Авдіївку. Українські сили утримують контроль над містом, хоча ситуація залишається критичною.
росіяни постійно змінюють тактику наступу, продовжуючи спроби захопити Авдіївку в Донецькій області. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ 110 ОМБР Сергій Волков в ефірі телемарафону, передає УНН.
росіяни кидають всі сили зараз і засоби для того, щоб захопити наш укрепрайон в Авдіївці, яка по суті є фортецею для Донецької області. Вони не жалкують сил, насамперед живої сили. При цьому постійно змінюють тактику. Якщо в жовтні вони рухались колонами, а ми за допомогою безпілотних апаратів знищували ці колони. То зараз вони максимально застосовують для просування тактику малих піхотних груп. За ними важко полювати, але вони, тим не менш, втрачають велику кількість особового складу
Він зазначив, що окупанти постійно змінюють способи просунутися. Наступ триває з трьох боків, окупанти намагаються або оточити, або видавити українських захисників.
Їм це не вдається. Ситуація доволі критична, але ми тримаємо оборону
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За словами офіцера Сергія Цегоцького, українські військові утримують контроль над Авдіївкою. У місті все ще немає російських військ, хоча вони активно накопичують резерви поблизу.