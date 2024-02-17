Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма

Во временно оккупированном Крыму заметили переброску танков со стороны Севастополя через Симферополь и далее на север. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

"Наши глаза все видят: со стороны Севастополя через Симферополь и далее на север перевозят танки. Маршрут отслежен, информация оперативно передана ВСУ", - говорится в сообщении

Напомним,

На Восточном направлении сегодня утром уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.