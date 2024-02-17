Окупанти перекидають танки на північ окупованого Криму

В тимчасово окупованому Криму помітили перекидання танків зі сторони Севастополя через Сімферополь і далі на північ. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.

"Наші очі все бачать: зі сторони Севастополя через Сімферополь і далі на північ перевозять танки. Маршрут відстежено, інформацію оперативно передано ЗСУ", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо

На Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.