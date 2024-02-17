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Окупанти перекидають танки на північ окупованого Криму

Окупанти перекидають танки на північ окупованого Криму

Київ • УНН

 • 33567 перегляди

За повідомленням Telegram-каналу, в окупованому Криму були помічені танки, які рухалися з Севастополя через Сімферополь і далі на північ, інформація про це була передана українським збройним силам.

В тимчасово окупованому Криму помітили перекидання танків зі сторони Севастополя через Сімферополь і далі на північ. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.

"Наші очі все бачать: зі сторони Севастополя через Сімферополь і далі на північ перевозять танки. Маршрут відстежено, інформацію оперативно передано ЗСУ", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо

На Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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