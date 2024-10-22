Оккупанты обстреляли Сумскую область: 63 атаки и 132 взрыва

Террористы нанесли 63 обстрела по Сумщине, что привело к 132 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись громады Сумской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Речковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Шалыгинской, Эсманьской, Середино-Будской, Свеской и Дружбовской.

Сумская громада: захватчики совершили несколько атак с беспилотников, в результате которых пострадали детское учебное заведение, автомобили, частные дома и нежилые помещения. Всего зафиксировано семь взрывов.

Хотинская община: подверглась авиаудару, в результате которого произошел один взрыв. Последствия атаки еще уточняются.

Юнаковская громада: здесь оккупанты нанесли 17 артиллерийских ударов, три взрыва от минометов, а также атаки из авиабомб и FPV-дронов. Всего зафиксировано 24 взрыва.

Миропольская община: обстрелы осуществлялись из артиллерии, в результате чего произошло пять взрывов.

Речковская община: подверглась трем взрывам от авиаударов.

Белопольская громада: пострадала от авиаудара, в результате которого был поврежден один частный дом. Зафиксировано два взрыва.

Краснопольская громада: вражеские войска нанесли 22 артиллерийских удара, которые привели к возгоранию жилого дома. Также произошло три взрыва от авиабомб и шесть - от сброса взрывных устройств с БпЛА.

Великописаревская община: здесь произошло 14 взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА, четыре взрыва от FPV-дронов и четыре артиллерийских удара.

Новослободская громада: зафиксировано два взрыва от FPV-дронов, семь артиллерийских обстрелов и девять - от минометов.

Глуховская община: произошло два взрыва от атак дронов.

Шалыгинская община: подверглась трем взрывам от FPV-дронов.

Эсманская община: зафиксировано два взрыва от FPV-дронов и три - от артобстрелов.

Середино-Будская община: произошло семь взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА.

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