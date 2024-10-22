Оккупанты обстреляли Сумскую область: 63 атаки и 132 взрыва
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 63 обстрела по Сумской области, вызвав 132 взрыва. Атаки включали артиллерийские удары, авиабомбы и дроны, повредив здания и инфраструктуру в 15 общинах.
Террористы нанесли 63 обстрела по Сумщине, что привело к 132 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись громады Сумской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Речковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Шалыгинской, Эсманьской, Середино-Будской, Свеской и Дружбовской.
Сумская громада: захватчики совершили несколько атак с беспилотников, в результате которых пострадали детское учебное заведение, автомобили, частные дома и нежилые помещения. Всего зафиксировано семь взрывов.
Хотинская община: подверглась авиаудару, в результате которого произошел один взрыв. Последствия атаки еще уточняются.
Юнаковская громада: здесь оккупанты нанесли 17 артиллерийских ударов, три взрыва от минометов, а также атаки из авиабомб и FPV-дронов. Всего зафиксировано 24 взрыва.
Миропольская община: обстрелы осуществлялись из артиллерии, в результате чего произошло пять взрывов.
Речковская община: подверглась трем взрывам от авиаударов.
Белопольская громада: пострадала от авиаудара, в результате которого был поврежден один частный дом. Зафиксировано два взрыва.
Краснопольская громада: вражеские войска нанесли 22 артиллерийских удара, которые привели к возгоранию жилого дома. Также произошло три взрыва от авиабомб и шесть - от сброса взрывных устройств с БпЛА.
Великописаревская община: здесь произошло 14 взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА, четыре взрыва от FPV-дронов и четыре артиллерийских удара.
Новослободская громада: зафиксировано два взрыва от FPV-дронов, семь артиллерийских обстрелов и девять - от минометов.
Глуховская община: произошло два взрыва от атак дронов.
Шалыгинская община: подверглась трем взрывам от FPV-дронов.
Эсманская община: зафиксировано два взрыва от FPV-дронов и три - от артобстрелов.
Середино-Будская община: произошло семь взрывов от сброса взрывных устройств с БпЛА.
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын17 сентября 2024, 10:45 • 21218 просмотров