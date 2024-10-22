Окупанти обстріляли Сумщину: 63 атаки та 132 вибухи
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 63 обстріли по Сумській області, спричинивши 132 вибухи. Атаки включали артилерійські удари, авіабомби та дрони, пошкодивши будівлі та інфраструктуру в 15 громадах.
Терористи завдали 63 обстріли по Сумщині, що призвело до 132 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали громади Сумської, Хотінської, Юнаківської, Миропільської, Річківської, Білопільської, Краснопільської, Великописарівської, Новослобідської, Глухівської, Шалигинської, Есманьської, Середино-Будської, Свеської та Дружбівської.
Сумська громада: загарбники здійснили кілька атак з безпілотників, унаслідок яких постраждали дитячий навчальний заклад, автомобілі, приватні будинки та нежитлові приміщення. Загалом зафіксовано сім вибухів.
Хотінська громада: зазнала авіаудару, в результаті якого стався один вибух. Наслідки атаки ще уточнюються.
Юнаківська громада: тут окупанти завдали 17 артилерійських ударів, три вибухи від мінометів, а також атаки з авіабомб і FPV-дронів. Загалом зафіксовано 24 вибухи.
Миропільська громада: обстріли здійснювалися з артилерії, в результаті чого сталося п’ять вибухів.
Річківська громада: зазнала трьох вибухів від авіаударів.
Білопільська громада: постраждала від авіаудару, внаслідок якого було пошкоджено один приватний будинок. Зафіксовано два вибухи.
Краснопільська громада: ворожі війська завдали 22 артилерійських ударів, що призвели до загоряння житлового будинку. Також відбулося три вибухи від авіабомб і шість - від скидання вибухових пристроїв з БпЛА.
Великописарівська громада: тут сталося 14 вибухів від скидання вибухових пристроїв з БпЛА, чотири вибухи від FPV-дронів і чотири артилерійських удари.
Новослобідська громада: зафіксовано два вибухи від FPV-дронів, сім артилерійських обстрілів та дев’ять - від мінометів.
Глухівська громада: відбулося два вибухи від атак дронів.
Шалигинська громада: зазнала трьох вибухів від FPV-дронів.
Есманьська громада: зафіксовано два вибухи від FPV-дронів і три - від артобстрілів.
Середино-Будська громада: відбулося сім вибухів від скидання вибухових пристроїв з БпЛА.
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